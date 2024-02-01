В феврале 2024 года в России будет произведена индексация ежемесячных денежных выплат для российских граждан, имеющих право на федеральные льготы. В их число входят инвалиды, ветераны, Герои РФ и СССР, чернобыльцы и прочие категории граждан, имеющие право на особые льготы.

Индексация выплат будет проводится в индивидуальном порядке для каждой категории льготников. Автоматическое увеличение выплаты будет осуществлено для людей с инвалидностью и званием Героя России. Всем остальным льготникам необходимо подать соответствующее заявление через официальный портал «Госуслуги» или лично посетить учреждения. Отмечается, что размер льготных выплат должен увеличиться на 7.4%.

Кроме того, все неработающие пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума, также получают право на социальную доплату к пенсии. Она начисляется автоматически и дополнительных заявлений не требуется.

Также дополнительные надбавки к пенсии предусмотрены для людей, которые работали на Крайнем Севере или приравненных местностях.