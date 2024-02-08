Как сообщают британские СМИ, в случае, если действующий король Великобритании Карл III не сможет вылечиться от рака, то его на престоле заменит старший сын – принц Уэльский Уильям. Согласно правилам русского языка, после восхождения на трон Уильям в нашей стране будет именоваться Вильгельмом.
Выходит, что следующим королем Великобритании должен быть Вильгельм V. В Великобритании в период с 1830 по 1837 года занимал трон Вильгельм IV. Он взошел на трон в возрасте 64 лет, но не оставил наследников. После его кончины королевой Великобритании стала Виктория.
Ранее стало известно, что у короля Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III было диагностировано онкологическое заболевание. Такую информацию сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.
«Во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты было отмечено то, что вызвало беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили рак», – говорится в сообщении.