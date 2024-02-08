Как сообщают британские СМИ, в случае, если действующий король Великобритании Карл III не сможет вылечиться от рака, то его на престоле заменит старший сын – принц Уэльский Уильям. Согласно правилам русского языка, после восхождения на трон Уильям в нашей стране будет именоваться Вильгельмом.

Выходит, что следующим королем Великобритании должен быть Вильгельм V. В Великобритании в период с 1830 по 1837 года занимал трон Вильгельм IV. Он взошел на трон в возрасте 64 лет, но не оставил наследников. После его кончины королевой Великобритании стала Виктория.

Ранее стало известно, что у короля Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III было диагностировано онкологическое заболевание. Такую информацию сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.