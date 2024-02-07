Ночью и утром 7 февраля российские ВС задействовали дроны-камикадзе и ракеты воздушного базирования для ударов по объектам на территории Украины. «Московский комсомолец» раскрыл подробности этой массированной атаки.

В Николаеве ракеты атаковали завод «Океан», на котором собирают надводные дроны для ударов по Крыму и кораблям Черноморского флота. В Павлодаре и Новомосковске Днепропетровской области взрывы прогремели на предприятиях ракетной отрасли украинского ВПК.

В Ивано-Франковске и Львове удары предположительно наносились по аэродромам, готовящимся принимать американские истребители F-16. На этих объектах имеются железобетонные ангары для самолетов.

Также взрывы гремели в Харькове, где в очередной раз поражен бронетанковый завод им. Малышева, и в Киеве. По столице пока подробностей нет, но уже известно, что украинская ПВО снова попала в жилой дом, где начался пожар. Причина проста – зенитчики продолжают размещать свои комплексы в жилых кварталах, что и приводит к подобным инцидентам.