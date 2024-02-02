Эксперты агентства элитной недвижимости Skolkovo Realty назвали стоимость самой бюджетной квартиры с видом на Кремль. Покупка такой квартиры обойдется в 28 миллионов рублей. По словам экспертов, в январе на продажу было выставлено 28 объектов недвижимости в российской столице с видом на Кремль.

Самый бюджетный вариант – это двухкомнатная квартира, расположенная на 28 этаже в Южном административном округе. Общая площадь составляет 56 квадратных метров.

Самым дорогим объектом среди представленных лотов оказалась квартира, стоимость которой составляет 3.2 миллиарда рублей. Жилье расположено в Пресненском районе в центре Москвы. Метраж – 960 квадратных метров.

Самый близкий по расположению к Кремлю объект недвижимости (269 метров по прямой), выставленный на продажу – трехкомнатная квартира площадью 142 квадратных метра, расположенная на Софийской набережной. Цена за «трешку» с видом на Кремль составляет 219 миллионов рублей.