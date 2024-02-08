Согласно информации Бюро переписей США, в 2023 году закупка российских товаров Соединенными Штатами была произведена на 4.57 миллиардов долларов. Основными импортируемыми товарами стали уран, палладий и минеральные удобрения.

Соединенные Штаты импортировали обогащенный уран из России на 1.19 миллиардов долларов. Это рекордное значение с 1992 года. В 2022 году импорт обогащенного урана был произведен на сумму 830 миллионов долларов. Всего было импортировано 701, 8 тонн урана. Необработанного палладия было импортировано на 1.08 миллиардов долларов, а минеральных удобрений – 1.35 миллиардов долларов. Также США импортировали из РФ реактивные двигатели на общую сумму 91 миллион долларов.

Экспорт из Штатов в Россию в 2023 году составил 597 миллионов долларов, что значительно ниже показателей за 2022 год (1.66 миллиардов долларов). Преимущественно, это фармацевтическая продукция (164 миллиарда долларов), инструменты и аппаратура.