Американский телеканал NBC News сообщил, что Вашингтон планирует предоставить Киеву ракеты ATACMS значительно большей дальности, нежели те, что были поставлены ранее. В минувшем году США передали на Украину.

«Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова», – сообщили в телеканале NBC News.

Но в то же время отмечается о шатком положении вопроса дальнейшего финансирования на предоставления вооружения для Украины. Как сообщил источник, имя которого журналисты не называли, США располагает весьма ограниченными запасами ATACMS. Поэтому вряд ли Вашингтон сможет передать эти ракеты Украины без выделения финансирования на пополнение своих запасов.

Еще два американских чиновника заявили телеканалу, что Вашингтон предоставит Киеву ракеты большой дальности только в случае одобрения конгрессом финансирования для Украины.