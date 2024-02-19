Издание «Страна.ua» сообщило, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил смерть летчика-предателя Максима Кузьминова. И это несмотря на то, что из-за множества нестыковок в разных СМИ информацию сочли фейком.

По мнению украинских экспертов, заявление о расстреле Кузьминова вполне может оказаться вбросом. Причем не России, а спецслужб Украины. Не исключено, что «убили» пилота лишь для того, чтобы обеспечить его безопасность.

Впрочем, аналитики сами опровергают эту версию. Они поясняют, что подобный трюк вполне возможен – объявить Кузьминова мертвым, а затем сделать ему пластическую операцию или просто новый паспорт. Однако в эту схему не вписывается тот факт, что кто-то все же был убит в Испании на парковке. Столь многоходовую комбинацию вряд ли можно реализовать, не вызывая подозрений.