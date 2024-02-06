Отряд российского спецназа «Викинг» группировки войск «Юг» на Донецком направлении ликвидировал 12 украинских боевиков, а также крупный склад с боеприпасами и систему радиоэлектронной борьбы.

Агентство РИА Новости опубликовало видеозапись, на которой российские беспилотники обнаруживают объекты противника. Оператор БПЛА отправил все полученные данные на командный пункт, где было принято решение уничтожить цели.

Спецназовцы задействовали 152-мм артиллерийские орудия, которыми удалось поразить склад с боеприпасами. Это подтвердилось вторичной детонацией, в результате которой прогремела целая серия взрывов. Боевики ВСУ скрылись в расположенных рядом зданиях, но 12 военнослужащих все же было ликвидировано.