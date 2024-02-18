Командование ВСУ называло Авдеевку «оперативно-стратегическим населенным пунктом», который позволял держать Донецк под огневым контролем ствольной артиллерии и в будущем мог стать плацдармом для штурма столицы ДНР. О важности освобождения Авдеевке в своем материале рассказал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

«У ВСУ было десять лет, для подготовки Авдеевки к обороне, но рухнула она всего за несколько дней. Почему? Из противника буквально выбили волю к победе или волю к обороне. В какой-то момент он понял, что наши не отступятся. А такое в ВСУ не любят. А переброска на Коксохим битых «азовстальских» сидельцев, превратило происходящее в кровавую комедию. Сразу же было понятно, что это войско не добавит защитникам Авдеевки твердости. Так оно и вышло, именно с приходом «азовцев» (запрещенная в РФ организация) все в Авдеевке посыпалось, оборона стала дробиться на отдельные очаги, пути отхода и подвоза были перерезаны… Разумеется, не сами по себе, а нашими героическими бойцами», – пишет Стешин.

По его словам, после освобождения Авдеевки интенсивность ударов по жилым кварталам Донецка со стороны ВСУ резко сократится. Также мирная жизнь вернется в Ясиноватую и Горловку, а Вооруженным силам Российской Федерации открылась дорога для освобождения Угледара с правого фланга.