На Украине может вспыхнуть серьезный конфликт между ВСУ и гражданским населением. Простые украинцы хорошо видят, что мобилизация становится «билетом в один конец» и делают все возможное, чтобы от нее уклониться, сообщило британское издание Spectator.

Украинская обозреватель Светлана Моренец, перевод публикации которой представлен РИА Новости, пояснила, что солдаты ВСУ на фронте возмущены и не понимают, почему только они должны участвовать в боях. Они ждут ротации, но надежд на нее все меньше.

На данный момент Украину покинули 25 тысяч военнообязанных мужчин, считающих, что боевые действия могу вестись и без них. Еще 18 тысяч пытались сделать то же самое, но их задержали бдительные пограничники.

Те, кто сбежать не успел, находились на фронте до серьезного ранения (а многих после госпиталя вновь возвращали в строй) или до гибели. Это истощало армию, а также провоцировало развитие серьезного конфликта между ВСУ и простыми украинцами, не желающими идти в армию.

«Это порочный круг: чем сложнее становится на линии фронта, тем больше мирных жителей хотят этого избежать, и тем острее нехватка личного состава», – отметила журналистка.

Напомним, на Украине обсуждается законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно ему, уклонистам будут блокировать банковские счета, а также запрещать пользоваться автомобилем. Предусмотрены и другие ограничения.