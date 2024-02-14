Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию, касаемо его родного брата, проживающего в России. Напомним, что бывший вице премьер Российской Федерации Альфред Кох сообщил, что брат Михаила Подоляка является полковником ФСБ и проживает в российской столице.

В одном из своих стримов на платформе YouTube Михаил Подоляк признал, что его родной брат проживает на территории Российской Федерации. По его словам, родные принимали решение о месте своего жительства еще во времена Советского Союза. Кроме того, он отметил, что с родственниками из России не поддерживает связь и «не должен нести за них ответственность».

В то же время Подоляк весьма расплывчато упомянул о вероятном месте работы своего 60-летнего брата. В своем заявлении он выразил сомнение о работе брата в российских силовых структурах.