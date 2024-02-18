Оставшиеся на территории Авдеевского коксохимического завода подразделения Вооруженных сил Украины не оказывают особого сопротивления российским силам. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Сейчас идет интенсивная зачистка территории авдеевского коксохима от украинских войск. В этом случае вооруженные формирования Украины, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления», – заявил Кимаковский.

По его словам, военнослужащие украинской армии предпочитают сдаваться в плен российским солдатам, чтобы выйти с территории завода живыми.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации сообщило о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. В настоящий момент российские силы из состава группировки «Центр» продолжают наступательные действия на данном направлении для полного освобождения территории ДНР.