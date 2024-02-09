Солдат авдеевского гарнизона ВСУ рассказал про безвыходное положение, в котором оказался его отряд. Пронизанные паникой и безнадегой кадры публикует тг-канал «АТО Донецк».

Украинский солдат рассказывает, что у многих бойцов начались обморожения. Раньше они топили в подвале буржуйку, но теперь не могут. Дым сразу замечают и идет «прилет». За кадром кто-то из солдат тяжело кашляет. В кадр попадает раненый с перевязанной головой. Среди лежаков стоят баки для воды. Если в них что-то или нет, неизвестно.

Украинец жалуется, что «дроны и арта кроют» без остановки. Выйти из подвала они не могут. Машина эвакуация также забрать их не может, потому что по любой движущейся силы русская армия сразу наносит удар. Он обводит камерой едва освещенный подвал, в котором лежат и сидят его сослуживцы.