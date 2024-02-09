Журналистка Ксения Собчак рассказал о странной реакции ее организма на просмотренное ночью интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

В тг-канале Собчак рассказала, что она посмотрела интервью одной из первых, потому что в два ночи еще работала. Однако она удивилась реакции своего организма. Всю ночь она просыпалась от кошмаров. «Какие-то адовые сны были», призналась журналистка. Она сообщила, что ей снился корабль, который идет на дно, а также зомби-апокалипсис.

9 февраля новостные ленты были заполнены комментариями и оценками долгожданного интервью, которое российский президент В. Путин дал американцу Т. Карлсону. С начала СВО это первое интервью, которое президент России дал иностранному репортеру. Хотя, по словам пресс-секретаря Кремля Д. Пескова, от зарубежных журналистов, изданий, телеканалов поступает огромное количество запросов на интервью с Путиным.