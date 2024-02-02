Немецкий журналист Армин Корпер снял репортаж о восстановлении Мариуполя для телеканала ZDF после завершения боевых действий, показав довольных приходом России местных жителей. После выхода репортажа в эфир журналиста подвергли резкой критике в ФРГ. Об этом в своем материале сообщает издание Focus.

«Публикация журналиста ZDF из Мариуполя вызвала резкую критику. Журналист полностью исказил ситуацию в оккупированном Россией городе. Сейчас телекомпания защищает своего корреспондента, но признает, что одна формулировка была неудачной», – пишет автор материала.

Руководство телеканала ZDF заявило, что журналист отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картинку непосредственно с места событий. При этом они признали, что фраза Корпера «город работает» якобы вводит немецкого зрителя в заблуждение. Поэтому представитель телеканала заявил, что «вероятнее всего Корпер хотел сказать, что Россия пытается создать иллюзию нормальной жизни и восстановления города».