Фронтовой репортер Александр Сладков считает, что назначение на пост главкома украинской армии А. Сырского обернется для украинского народа трагическими последствиями. Это мнение Сладков озвучил в авторском тг-канале.

Сладков напомнил, что Сырский уже начал «заводить» в Авдеевку оставшиеся резервы ВСУ. Похоже, пишет военкор, вопрос становится так – пан или пропал. Сырский беспрекословно выполняет приказы Зеленского, а значит, оба они ставят только на эту зиму. Потом украинской армии неоткуда будят взять силы, в том числе на оборону Полтавы, Сум, Черкасс, Чернигова. Да и украинская столица останется без защиты, пишет Сладков. «Трагедия у них там назревает», резюмирует он.

Сладков также объяснил, почему Зеленский сменил Залужного на Сырского. Сырского российский военкор навал солдатом, которые делает так, как ему приказывают. Нужно остановить боевые действия – остановит. Нужно вести переговоры – проведет. Даже ценой напрасных потерь. А Залужный «мог бунтануть», поэтому Зеленский и заменил «непослушных на послушных», считает Сладков.