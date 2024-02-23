Российская армия усвоила один важный урок, который сама же преподала врагу в ходе его летнего наступления, пишет в авторском тг-канале фронтовой репортер Александр Сладков.

Речь идет о том, что нельзя атаковать врага скопом или малыми группами – оба варианта «самоубийственны», пишет военкор. Российские подразделения работают «скрытно» – и это становится залогом успешного освобождения новых городов и поселков.

ВС РФ применяют десятки обманных «уколов и маневров», отказавшись от старой тактики. Давление на противника по всему фронту идет «мягко, без спешки и суеты, с «проминанием» важных участков. Такая работа уже походит не на ремесло, а на искусство, считает Сладков. Он подчеркнул, что многонациональный народ России обладает «особенным боевым интеллектом». В нем генетически заложено побеждать не силой, а искусством боевых действий.