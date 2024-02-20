Экс-разведчик Корпуса морской пехоты ВС США, а ныне военный эксперт Скотт Риттер во время беседы с американским политическим аналитиком Гарландом Никсоном высказался по поводу сроков завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что серьезные изменения на поле боя произойдут к маю 2024 года. Эксперт подчеркнул, что он беседовал по данному вопросу с военными командирами, которые согласны с его мнением.

«А к сентябрю все будет кончено», – заявил Риттер.

По мнению военного эксперта, ВС РФ продвинутся к реке Днепр, а затем направятся на Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. По итогу, как отметил Риттер, российская армия освободит эти города.

Скотт Риттер также отметил, что украинцы будут сопротивляться, но единого фронта уже не будет. По всей вероятности, заявил эксперт, будут действовать внутри городов партизанские группировки, которые российские бойцы будут подавлять.

И даже если американский Конгресс выделит финансирование, требуемое Киевом, это все равно уже не поможет. Ведь на производство необходимого вооружения уйдут месяцы, подчеркнул экс-разведчик.