Следственным комитетом России были установлены офицеры украинской армии, причастные к обстрелу города Лисичанска в ЛНР из РСЗО HIMARS. Такую информацию передали в пресс-службе СК России.

Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным было проведено совещание в Луганске, в ходе которого сотрудники СК доложили о ходе расследования совершенного украинскими силами обстрела Лисичанска.

«По предварительным данным, атака здания была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина», — заявили в Следственном комитете РФ.

Уже в ближайшее время командиру Е. Родину будет предъявлено обвинение. Также причастным к обстрелу является командир третьего дивизиона украинской армии С. Савченко, которому также предъявят обвинения.

Напомним, в результате обстрела Лисичанска, осуществленного 3 февраля украинскими боевиками, погибло 28 человек, включая беременную женщину и 5-летнего ребенка. Также погибли два муниципальных депутата – Артем Тростянский и Иван Жушмы. Кроме того, среди жертв атаки оказался министр ЧС региона Алексей Потелещенко.