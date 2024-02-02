Подразделения ПВО в составе штурмовых частей Вооруженных сил Российской Федерации будут уничтожать беспилотные летательные аппараты, а также прикрывать атакующие группы от реактивных систем залпового огня. Об этом в своем материале сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве.

По словам военного эксперта Геннадия Алехина, новые подразделения ПВО в составе штурмовых групп будут прикрывать передовые части в обороне, атаке или на марше. Данное нововведение повысит эффективность штурмовых групп, а также позволит уменьшить количество потерь живой силы и техники.