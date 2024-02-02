Подразделения ПВО в составе штурмовых частей Вооруженных сил Российской Федерации будут уничтожать беспилотные летательные аппараты, а также прикрывать атакующие группы от реактивных систем залпового огня. Об этом в своем материале сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве.
По словам военного эксперта Геннадия Алехина, новые подразделения ПВО в составе штурмовых групп будут прикрывать передовые части в обороне, атаке или на марше. Данное нововведение повысит эффективность штурмовых групп, а также позволит уменьшить количество потерь живой силы и техники.
«Когда идет штурм укрепленного района, противник может использовать различные средства, чтобы его сорвать. Это могут быть средства воздушного нападения, в частности FPV-дрон. Понятное дело, что в такие цели из ПЗРК особо не настреляешься, у него есть свои ограничения. Но работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника у вас будут потери минимальные или их вообще, не будет. Поэтому решение снабжать подразделения комплексами «Тор» и «Гибка», я считаю, вполне оправданно приобретенным опытом в специальной военной операции», – резюмировал военный эксперт Алексей Леонков.