Во время бегства из Авдеевки украинские военнослужащие оставили на позициях боекомплект, вооружение и даже своих раненых сослуживцев. Российские военнослужащие из состава штурмовых подразделений, осуществляющие зачистку населенного пункта, обнаружили в одном из частных домов трех тяжелораненых бойцов ВСУ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Несколько часов назад при зачистке частного сектора в Авдеевке наши ребята обнаружили еще трех украинских военнослужащих. У всех троих тяжелые ранения, состояние оставляет желать лучшего. Их эвакуировали, оказали первую медпомощь. Спасли», – заявил Кимаковский.

Напомним, что 17 февраля глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. По его словам, российская группировка сил «Центра» продолжает дальнейшие наступательные действия в ДНР для выхода на административные границы республики.