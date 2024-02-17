Иностранные наемники из Польши и Канады, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попали в окружение в районе «Химик» в Авдеевке. Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов, освещающих события в зоне проведения специальной военной операции.

«В городе осталось несколько очагов сопротивления: пока не зачищены до конца микрорайон Химик и значительная площадь частного сектора на юго-востоке, а также территория Авдеевского коксохимического завода. Там блокированы азовцы (организация признана террористической) из 3-й ОШБр, и их безопасный выход с территории более невозможен – как из-за боевой обстановки и огневого контроля ВС РФ, так и из-за отсутствия пригодного для выхода транспорта, значительная часть которого была уничтожена и повреждена прилётами ФАБ-1500 по территории АКХЗ днём 15 и 16 февраля», – написал российский журналист Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в Сети было опубликовано видео допроса командира одной из роты 3-й штурмовой бригады ВСУ, попавшего в плен во время городских боев. По его словам, вместе с его подразделением в боевых действиях принимали участие польские и канадские наемники.