15 февраля появилась информация, что украинское командование дало частям ВСУ, находящимся в Авдеевке, начинать выход из города по имеющимся трем логистическим коридорам. Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что если в Авдеевке ситуация для украинских подразделений станет критической, то военнослужащих придется отвести на иной рубеж.

Ранее сообщалось, что украинским группировкам, находящимся в Авдеевке, будет поставлен ультиматум. Российские бойцы выдвинули противнику предложение добровольно сложить оружие и сдаться в плен. ВС РФ по радио указали безопасный коридор для выхода в наш тыл с гарантией сохранения жизней. Однако, как сообщили российские бойцы, ответа от ВСУ не было. Это значит, что украинские боевики подписали себе смертный приговор.

Но в то же время, военнослужащие ВС РФ сообщили, что за минувшие сутки к российским позициям вышло около 50-ти украинских солдат с обморожениями. Пока еще неясно, это «заблудившиеся бойцы» или те, кто все же решил воспользоваться предложением ВС РФ о безопасном коридоре.