Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику для нанесения ударов по территории Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов в связках. Об этом пишут авторы Телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что украинские военнослужащие начали использовать связки дронов для увеличения дальности полета ударных беспилотников. На одном из БПЛА устанавливают специальный ретранслятор сигнала, чтобы увеличить радиус применения ударного FPV-дрона.

«Автобус в Новой Таволжанке, в который в четверг врезался камикадзе, был атакован двумя беспилотниками: FPV-дрон со взрывчаткой шёл в сопровождении второго БПЛА, оснащённого ретранслятором. Это помогло камикадзе увеличить дальность полёта», – написали авторы Телеграм-канала.

Напомним, что в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу №104, следовавшего из Шебекино в Муром, один мужчина получил осколочные ранения ног.