Известная блогер Елена Блиновская сейчас находится в следственном изоляторе и практически не контактирует со своими сокамерниками. Как отмечают авторы Телеграм-канал Shot, блогер находится на грани развития депрессии.

Сейчас Елена Блиновская находится в карантинной камере, рассчитанной на 20 человек. Блогер практически отказывается от еды, поэтому она уже похудела на несколько килограммов. Стало известно, что вскоре она будет переведена в обычную камеру с телевизором и холодильником. Ей станут доступны прогулки, библиотека а также услуги парикмахера. Кроме того, она сможет заказывать комплексные обеды из «кулинарной лавки». Также блогерше придется осуществлять уборку наравне с другими арестантами.

Есть вероятность, что Блиновская будет переведена в спецблок с усиленным контролем и системой видеонаблюдения во избежание внештатных ситуаций.

Против Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. На данный момент долг блогера перед ФНС вырос уже до 1 миллиарда 490 миллионов рублей.