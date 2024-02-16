16 февраля украинский президент В. Зеленский прибыл в Берлин, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности. Немецкий канцлер О. Шольц поспешил успокоить простых граждан, заявив, что подписанная бумага не обязывает солдат бундесвера сражаться за украинцев.

Подписанное соглашение не означает, что Германия становится участником российско-украинского конфликта. «Немецких солдат на Украине не будет», заверил канцлер. Однако он подчеркнул, что Германия продолжит оказывать Киеву поддержку, которая позволит укрепить оборонные возможности Украины.

При этом из соглашения следует, что если помощь потребуется Германии, то Киев будет обязан отправить своих солдат. Такие же соглашения в ущерб Украины Зеленский подписал с Британией. Зато он объявил украинцам, что подписанные документы позволят стране получить до конца года €7 млрд.