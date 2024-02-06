В конце 2025 года должен начаться серийный выпуск российско-индийских крылатых ракет BrahMos-NG. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление директора по экспорту компании BrahMos Правина Патхака.

«У нас сейчас строится большой завод для серийного производства ракет BrahMos-NG в Лакхнау. Здания будут построены уже в марте-апреле. Далее планируется установка оборудования, пуско-наладочные работы и начало производства к концу 2025 года – началу 2026 года», – заявил Патхака во время своего выступления на международной оборонной выставке World Defense Show, проходящей в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

По словам директора по экспорту компании BrahMos, выпуск первых летных образцов для испытаний и наладка серийного производства крылатых ракет должны начаться одновременно.