Генеральный директор сервиса Wink Антон Володькин во время своего интервью с журналистами РБК заявил, что популярны сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» посмотрело около 23 миллионов людей. По его словам, примерно такое же количество просмотров приходится и на «пиратские» платформы.

Володькин сообщил, что зрителям понравился этот сериал, поэтому у него появилось масса поклонников. Поэтому многие просто жаждут продолжения данного шоу. Причем сервису также было бы очень выгодно с точки зрения бизнеса, чтобы создатели запустили второй сезон.

«Когда сериал выйдет в эфир НТВ, мы сможем добрать новую аудиторию», – заявил Володькин.

Как сообщили представители канала, показ сериала должен начаться весной 2024 года.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» является детищем платформы Wink. соинвесторами выступили Институт развития интернета, Start и НТВ. Режиссером шоу является Жора Крыжовников. Сериал снят по мотивам романа Роберта Гараева Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».