Сергей Рост вместе с Дмитрием Нагиевым играл в сериале «Осторожно, модерн», который сделал знаменитыми обоих актеров. Но после этого между ними возникло недопонимание, которое не устранено до сих пор.

Сам Сергей Рост говорит, что считает себя правым в конфликте с Нагиевым и поэтому обижается на коллегу. Но понимает, что и бывший партнер по сериалу тоже может считать себя правым.

Также актер отметил, что если ему с Нагиевым предложат сниматься вместе, это не станет какой-то проблемой.

Напомним, что такое предложение уже поступало. Рост должен был сыграть друга персонажа Нагиева в новом проекте. Однако Сергей заболел и оказался в больнице, в которой провел три месяца. Поэтому встретиться с будущим партнером по съемкам пока так и не удавалось.