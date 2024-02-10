Популярный российский певец Сергей Лазарев сообщил в своем Телеграм-канале, что пытается разыскать «диско-бабушку» из Коми, прославившуюся в Сети благодаря своим ярким танцам на концерте артиста. Певец отметил, что ему стало известно о тяжелом положении, в котором находится его пожилая фанатка. Поэтому он искренне хочет ей помочь.

Лазарев отметил, что «диско-бабушка» живет без холодильника, плиты и телевизора. Из мебели у нее только шкаф и кровать. А пенсия составляет всего 15 тысяч рублей.

«Огромное количество комментариев, многомиллионные просмотры этой замечательной девушки, бабушки, которая танцевала на концерте. Мы, конечно же, её разыскали. Узнали кто это, её зовут Лидия Уляшова, у неё очень непростая судьба», – сообщил певец.

Лазарев подчеркнул, что Лидия Уляшова живет одна, родственники с ней не общаются. Поэтому он вместе со своей командой помочь своей преданной фанатке. Он отметил, что сейчас пытается найти людей, которые помогут передать «диско-бабушке» помощь от артиста.