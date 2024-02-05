Финансовые и мобилизационные ресурсы киевского режима практически исчерпаны, поэтому Вооруженные силы Украины переходят в глухую оборону на поле боя. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, Зеленский в ближайшее время будет пытаться всеми силами «заморозить» линию боевого соприкосновения, перейдя в глухую оборону. По замыслу Киева в таком противостоянии на первый план должны выйти дальнобойные средства поражения, производство которых на Западе должно увеличиться в ближайшие пару лет.

«Задача противника, чтобы США и ЕС за пару лет нарастили выпуск дальнобойной артиллерии, дронов и ракет для уничтожения наших оборонительных сооружений, ближнего и среднего тыла. Мы видим, что у Киева нет необходимого ресурса: ни финансового, ни мобилизационного», – заявила сенатор.

Поэтому Вооруженные силы Российской Федерации не должны предоставлять противнику передышки, пока не будут выполнены все цели специальной военной операции.