Представитель организации сопротивления «Русский Херсон» рассказал российским журналистам, что представители СБУ всеми способами стараются искоренить подолье в Херсоне, однако все их попытки не дают результативности. Напротив, подпольщикам удалось изучить методы работы спецслужб Украины.

«Организация сопротивления “Русский Херсон” продолжает работу по освобождению города от нацистов. Попытки задушить наше сопротивление ни к чему не привели, а только помогли нам изучить методы работы противника», – рассказал представитель русской подпольной организации в Херсоне.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о результативной деятельности подпольной организации «Русский Херсон», помогающей ВС РФ наносить результативные удары по местам расположения военных объектов и живой силы ВСУ на правобережной части Херсонской области. Сальдо подчеркнул, что «Русский Херсон» на данный момент ведут активную подготовку к военным действиям с ВСУ.