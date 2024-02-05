Россия и США пытаются влиять на Турцию, которая пробует усидеть на двух стульях, пишет «Ъ».

Анкара пробует усидеть на двух стульях, ведя переговоры как с российской, так и с американской стороной, а также пользуясь шансом шантажировать как Кремль, так и Белый дом.

На 12 февраля в Турции запланирована российско-турецкая встреча, на которую прибудет российский президент В. Путин. Одной из тем встречи станет обсуждение двусторонних отношений между РФ и Турцией в условиях антироссийского санкционного давления. На повестку вынесут воплощение проекта создания финансового учреждения, которое упростит прямые переводу между Анкарой и Москвой. Также поговорят об энергетических проектах и возможностях возобновления «зернового» соглашения.

На фоне желания наладить сотрудничество с Москвой Турция продолжает торговаться с Вашингтоном. Глава турецкого МИД Х. Фидан напомнил американским конгрессменам, что Анкара ждет от них одобрения к 10 февраля, то есть за 2 дня до российско-турецких переговоров, сделки по продаже F-16. Вероятно, на основе решения США Турция будет выстраивать риторику переговоров с Москвой.