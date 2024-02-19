Командир штурмовиков 15-й бригады 2-й армии ВС РФ Владимир Тесло удостоился звания Героя России. Военнослужащий в настоящий момент участвует в специальной военной операции.

Жена командующего 2-й гвардейской армии Андрея Колотовкина рассказала, что Тесло проявил самоотверженность в ходе боевых действий, неоднократно демонстрировал отличное самообладание и героизм, выполняя поставленные перед ним задачи.

В своем телеграм-канале Екатерина Колотовкина также отметила, что 15-я бригада получила название «Черные гусары» в честь Пятого Александрийского полка Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.

Напомним, ранее мы сообщали о Герое России Олеге Пивоварове, который дважды вызывал на себя огонь РСЗО «Град», чтобы вывести свое подразделение из окружения.