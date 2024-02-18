Минобороны РФ опубликовало видеозапись с Героем России Олегом Пивоваровым, отличившимся в ходе специальной военной операции.
24-летний капитал мотострелковой роты вместе со своими бойцами оказался в окружении в лесопосадке, через которую приближались пехотные подразделения ВСУ. С другой стороны двигалась вражеская бронетехника, поэтому офицер приказал подчиненным выходить. Сам же он дождался удобного момента и вызвал на себя огонь РСЗО «Град».
Все российские бойцы в результате этой военной хитрости уцелели, они залегли в окопах и обошлись без серьезных ранений. А вот не ожидавший ничего подобного противник понес серьезные потери.
«Когда вышли остальные, я остался один в лесополосе, вызвал еще раз огонь на себя и, после того как “Грады” отработали, вышел последний из опорного пункта», – рассказал капитан.