Попавший в плен к российским солдатам польский наемник, которого бросили военнослужащие украинской армии в Крынках, решил бороться с нацизмом на Украине на стороне ВС РФ. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, а также опубликовал видеообращение бывшего польского наемника.

«После того, как украинская армия и военные бросили меня под Крынками, я принял для себя решение бороться с нацистами на стороне России. Я считаю, что сегодня Россия борется с нацизмом по всему миру и защищает не только свои интересы, но и интересы всей Европы. К сожалению, сегодня польское правительство забыло о том, кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам. И сейчас я хотел бы обратится к своим знакомым из Польши, нужно делать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны», – заявил бывший наемник ВСУ из Польши.

На опубликованных кадрах видно, что гражданин Польши одет в военную форму российской армии с нашивкой Z на левой рукаве. На заднем фоне слышна стрельба из стрелкового оружия. Предположительно бывший наемник ВСУ проходит обучение на полигоне перед отправкой в зону боевых действий.