Женщина-военнослужащая, которую боевики ВСУ бросили раненой у населенного пункта Крынки, в данный момент проходит лечение в госпитале. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В декабре прошлого года он показывал видеозапись, на которой российские военные спасали женщину. Ее сослуживцы из ВСУ бросили под Крынками после боя, даже не попытавшись эвакуировать. Однако бойцы ВС РФ спасли женщине жизнь.

Пленную военнослужащую доставили в российский госпиталь, где она продолжает лечиться.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что следующими после Авдеевки целями ВС РФ должны быть Крынки в Херсонской области и Работино в Запорожской. Он также выразил уверенность, что освобождение этих населенных пунктов пройдет максимально быстро.