Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев снова примерил на себя образ хулигана. В новом проекте под названием «Подслушано в Рыбинске».

Сюжет нового сериала рассказывает, как журналист региональной газеты по имени Юрий проводит расследование, которое оказалось не под силу полиции. Роль журналиста исполнил актер Тимофей Трибунцев. По сюжету, у Юрия открылся дар, благодаря которому он предвидит предстоящие убийства. Поэтому и решает проводить собственное расследование. Рузиль Минекаев сыграл в этом сериале роль хулигана Ширмика, который по итогу станет помогать полицейским.