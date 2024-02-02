Начальник Генштаба Румынии, генерал Георгицэ Влад заявил о неготовности страны к возможному вооруженному конфликту с Россией. Такую информацию передает американское издание Newsweek.

Румынский генерал считает, что в стране отсутствует надлежащее военное воспитание граждан. Кроме того, нет необходимых программ по военной подготовке, а оперативный резерв уже давно устарел. По его словам, нынешняя молодежь не воспитывается в патриотическом духе в школе, а ведь ранее патриотическое воспитание присутствовало во всех учебных заведениях.

«У нас стареющий оперативный резерв, у нас нет внятных программ подготовки населения… Мы должны найти необходимые инструменты, чтобы, повторяю, иметь подготовленное население и устойчивое общество», – заявил генерал.

Георгицэ Влад призвал Североатлантический альянс рассмотреть вариант добровольной военной службы. Кроме того, он считает, что стране необходимо наращивать собственные запасы оружия и увеличивать свой военный потенциал.