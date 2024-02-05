Руководство калининградского отеля не подтвердило сообщения о том, что на территории гостиницы дебоширил пьяный генерал Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на официальное заявление отельеров.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых нетрезвый мужчина, похожий на офицера ФТС О. Завгороднего, скандалит с сотрудником гостиницы, а затем валяется в «обезьяннике» на полу. Информацию о дебоше с участием генерала ФТС в отеле подтверждать отказались.

5 февраля тг-канал Baza сообщил, что мужчина, похожий на Завгороднего, приехал в Калининград в командировку. Он должен был участвовать в совещании таможенников. Генерал с коллегами решил снять стресс в ресторане гостиницы. После употребления спиртного генерал якобы начал конфликтовать с охраной, а затем «напал» на одного из работников гостиницы. Усмирять дебошира, по словам издания, пригласили росгвардейцев. Именно они сопроводили изрядно выпившего таможенника в полицейский участок. Только в камере задержанный успокоился, говорится в сообщении.