Российский боец «Ситх» рассказал изданию «Московский комсомолец», что удар ВСУ по пекарне в Лисичанске призвал отвлечь внимание населения Украины от сплошных провалов на фронте. Не имея сил и возможности справиться с РФ в бою, Киев наносит террористические удары по гражданскому населению.

«Мы были несколько раз в Лисичанске, – рассказывает Ситх. В самом начале, когда в город только заходили наши войска, и несколько раз уже после того, как город был освобождён. Я общался с местным населением, и люди признавались, что не хотят уезжать, потому что верят, что теперь, наконец-то, настанет мирная жизнь», – сообщил военнослужащий.

Он также отметил, что Лисичанск был освобожден быстро и без существенных разрушений, поэтому люди остались в городе и не собирались его покидать.

Киев в очередной раз продемонстрировал ненависть к тем людям, которые не захотели жить под его властью. Удар американскими ракетами HIMARS целенаправленно наносился по гражданскому объекту, никаких военных складов или казарм там и близко не было.

Это своеобразная месть Киева своим бывшим гражданам за то, что они захотели жить в России, а не на Украине. Кроме того, ВСУ пытаются запугать гражданское население, действуя откровенно террористическими методами.

Напомним, сейчас известно о 28 погибших жителях Лисичанска после удара ВСУ по пекарне. 10 человек пострадали, из них четверых отправили в реанимацию в Луганск. Среди погибших – 9 женщин и 1 ребенок.