Боец ВС России – пулеметчик Алексей Неверов ценой своей жизни спас однополчан. Он подорвал себя гранатой вместе с боевиками ВСУ. Военнослужащий принимал участие в боях под Работино в Запорожской области в составе 108 десантно-штурмового полка.

Когда снаряд противника попал в место расположения роты Неверова, он занял оборонительную позицию, прикрывая отход раненных сослуживцев. Но в итоге он был окружен противником, поэтому решился на отчаянный и героический поступок. Алексей Неверов вырвал чеку гранаты и подорвал себя вместе с украинскими военнослужащими.

Своими действиями Алексей Неверов спас десятки жизней своих сослуживцев, которые считают его настоящим героем и просят представить его к медали посмертно.

Как рассказал супруга Неверова, он имел боевой опыт. В 90-х годах боец воевал в Чечне во время прохождения срочной службы. В июле 2022 года Алексей Неверов записался добровольцем в зону специальной военной операции на Украине.