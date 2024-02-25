Заместитель начальника межрегионального учебного центра инженерных войск подполковник Дмитрий Язмир рассказал, что российские военнослужащие инженерных войск обучаются разминированию мин, снарядов и прочих взрывных устройств с завязанными глазами. Соответствующая видеозапись была опубликована в официальном Телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам подполковника, в зоне спецоперации саперам работать приходится в разных условиях. Это может быть день или ночь, темнота, туман, непрерывный огонь со стороны противника. Поэтому российские бойцы должны быть обучены выполнять боевое задание в любых условиях.
«Мы завязывали саперам глаза, чтобы они наощупь понимали, как будет выглядеть мина, то взрывное устройство, с которым им придется работать в темноте. Потом повязку снимали – это похоже на сборку-разборку автомата с закрытыми глазами, когда детали и процессы понимаешь руками», – рассказал Язмир, добавив, что срок обучения небольшой, поэтому бойцам, проходящим подготовку, инструктора стараются передать как можно больше опыта.