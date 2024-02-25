Заместитель начальника межрегионального учебного центра инженерных войск подполковник Дмитрий Язмир рассказал, что российские военнослужащие инженерных войск обучаются разминированию мин, снарядов и прочих взрывных устройств с завязанными глазами. Соответствующая видеозапись была опубликована в официальном Телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам подполковника, в зоне спецоперации саперам работать приходится в разных условиях. Это может быть день или ночь, темнота, туман, непрерывный огонь со стороны противника. Поэтому российские бойцы должны быть обучены выполнять боевое задание в любых условиях.