Информационный ресурс Fighterbomber предупреждает российских военнослужащих, что украинские спецслужбы могут готовить различного рода провокации, к примеру с применением отравленных алкогольных напитков во время празднования Дня Защитника Отечества. Подобное покушение на жизнь российских летчиков уже подготавливался ресурсами СБУ и ГУР Украины в октябре 2023 года в Армавире. Тогда на вечер выпускников летного училища неизвестными лицами был отправлен торт и ящик алкоголя, которые оказались отравленными. К счастью, никто не пострадал.

Стало известно, что и к 23 февраля украинские спецслужбы подготавливают ряд операций по отравлению личного состава ВС РФ алкогольной продукцией с применением всевозможных способов.

Автор Телеграм-канала Fighterbomber написал, что всем военнослужащим стоит быть предельно бдительными и не принимать гуманитарную помощь, продукты и алкоголь от непроверенных источников.

«Это не значит, что нельзя праздновать, это значит, что все, что есть на вашей «поляне» должно быть куплено вами самими до последней бутылочки… Халява может убивать», – написал автор ТГ.