В 2024 году российские педагоги начнут активнее использовать возможности нейросетей в работе, считают эксперт РГ.

Во всем мире учащиеся давно используют нейросети для подготовки докладов, рефератов, сочинений. В последние годы и западные учителя начали активно внедрять ИИ в работу, поручая нейросетям монотонную работу по проверке контрольных. Например, китайским учителям проверять контрольные помогает ZipGrande. За несколько секунд приложение проверяет работу на ошибки. Австрийские педагоги используют ChatGPT, значительно облегчая свой труд.

Российские учителя долгое время не прибегали к помощи ИИ, ведь для них было важно оценивать работу индивидуально. Однако в некоторых аспектах нейросети все-таки могут помочь. Например, они могут оценивать сложность задания, а также подбирать тесты и вопросы с учетом индивидуальных параметров для конкретного ученика.

Нейросети также готовы выполнить монотонную работу, которая не требует оценки творческого потенциала учащегося. Например, они легко обнаруживают в диктанте ошибки, а в контрольной – неправильно решенные задания. Тем самым, ИИ избавляет учителя от монотонной работы, на которую уходит много времени.