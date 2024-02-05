Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал визит Владимира Зеленского в поселок Работино, находящийся в Запорожской области. По словам Рогова, маловероятно, что украинский президент мог приехать в серую зону, ведь она находится под постоянным наблюдением российских войск и регулярно простреливается. Он подчеркнул, что данный «якобы визит» Зеленского в Работино представляет собой попытку создания иллюзии победы в информационном поле.

Пресс-службой президента Украины были опубликованы снимки Владимира Зеленского, на которых он запечатлен якобы во время визита в поселок Работино в Запорожской области. Эти фотографии активно распространяют украинские средства массовой информации.

Рогов отметил, что Работино полностью простреливается российской артиллерией, а выявление любого скопления живой силы и техники незамедлительно приводит к ракетным ударам ВС РФ. Поэтому глава «Мы вместе с Россией» очень сильно сомневается в достоверности данных снимков.