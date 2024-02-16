Ракетным ударом по Львову рано утром 15 февраля уничтожена база иностранных наемников. Также на объекте находились офицеры ВСУ, рассказал глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что расположение боевиков ВСУ и наемников из других стран было поражено несколькими ракетными ударами, ПВО не смогла ничего им противопоставить.

Также Рогов сообщил о поражении завода «Мотор-Сич» в Запорожье.

Минобороны России 15 февраля сообщило, что групповой комбинированный удар наносился по объектам военно-промышленного комплекса Украины и по военным аэродромам. Последние поражены в Староконстантинове Хмельницкой и в Миргороде Полтавской областей.

Об утренних взрывах сообщалось в Виннице и Киеве, в других регионах, воздушная тревога была объявлена по всей Украине.