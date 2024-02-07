Беседа российского президента Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном окажет на жителей США эффект разорвавшейся информационной бомбы, заявил экс-разведчик С. Риттер.

В беседе на ютуб-канале Ask The Inspector бывший американский разведчик уверенно сообщил, что интервью Путина Такеру Карлсону покажут на всех телеканалах Америки. Карлсона ценят за то, что он говорит «неудобную правду» для властей и рядовых граждан. Риттер уверен, что после возвращения домой Карлсону ничего не угрожает. «С ним ничего не случится», – заверил Риттер.

Ранее стало известно, что сенсационное интервью Владимира Путина скандальному американскому журналисту появится в Сети 9 февраля в 2 часа ночи по мск. Оригинал будет выложен на сайте Такера Карлсона, а также на его странице в социальной сети X.