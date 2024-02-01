Двусторонние отношения между Китаем и Украиной могут испортится из-за внесения Киевом китайских компаний в список «международных спонсоров войны». Об этом в своем материале со ссылкой на украинские источники сообщает агентство Reuters.

Источники агентства отмечают, что в прошлом месяце во время встречи посла КНР с высокопоставленными официальными лицами в Киеве украинская сторона получила подобное уведомление.

«Предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными представителями украинского правительства, сообщили украинские источники, говорившие на условиях анонимности из-за деликатности вопроса», – указано в материале.

По информации автора статьи, украинские власти планируют внести в так называемый «международный список спонсоров войны» 48 компаний из разны стран мира, в том числе и 14 китайских. При этом в Киеве утверждают, что данный список предполагает создание условий для ухода международного бизнеса из Российской Федерации.