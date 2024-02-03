Российские военнослужащие воспользовались густым туманом, чтобы провести дерзкую операцию. Они вышли в тыл передовых подразделений ВСУ заняли позицию в одном из опорных пунктов и на протяжении трех суток наводили оттуда на противника огонь артиллерии, сообщила «Российская газета».

«Была поставлена задача взять укрепрайоны противника по направлению на Новомихайловку. Мы разделились на маленькие группы – так больше вероятность пройти незамеченным, – и зашли в лесополосу. Там нас заметил противник», – рассказал один из военнослужащих с позывным «Барсик».

Он отметил, что боевиков нейтрализовали, предварительно выяснив у них информацию о местонахождении огневых позиций, танков, артиллерийских орудий. Затем, подгадав погоду, они начали корректировать огонь артиллерии по этим позициям. Причем делали это трое суток подряд. ВСУ даже не знали, что корректировщики находятся у них в тылу.

Когда задача была выполнена, бойцы нейтрализовали один из пулеметных расчетов ВСУ и ушли к своим.